Cетевое издание «Девятка.ру» (DEVYATKA.RU), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64805 от 02.02.2016 г.

Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в комментариях пользователей или при цитировании речи персонажей публикаций. В указанных случаях редакция ответственности не несет.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Редакции — email: red@devyatka.ru, телефон: +7 (8332) 40-70-60