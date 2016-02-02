Давеча Афиша Ресторанный критик Вася жжёт Конкурсы Уралхим Класс Журсовет Точка зрения OK, Киров!
Общество
Пользователи портала «Девятка.ру» могут предложить название новому аттракциону «Колесо обозрения»

Пользователи портала «Девятка.ру» могут предложить название новому аттракциону «Колесо обозрения» 105
ЖКХ
На тротуаре рядом с кировским минтрансом провалился асфальт

На тротуаре рядом с кировским минтрансом провалился асфальт174
ЖКХ
В центре Кирова на день отключат холодную воду

В центре Кирова на день отключат холодную воду 652
Погода
В выходные Киров завалит снегом

В выходные Киров завалит снегом 1118
Образование
В Кировской области прошли первые досрочные ЕГЭ

В Кировской области прошли первые досрочные ЕГЭ44

Выпуски Бюро Новостей «ДАВЕЧА» выходят каждый день, благодаря чему жители города Кирова и Кировской области получают полную картину политической, социальной и культурной жизни

Смотреть весь выпуск
Аварийность общественного транспорта
Вятская книга года
Госдолг Кировской области
Как переехать из аварийного жилья
Кировчане собрали робота
Мастер класс по ВИЧ инфекции
Медицинское анкетирование
Пленарное заседание ОПКО
Чемпионат России по лыжным гонкам и биатлону
Смотреть весь выпуск
На полках магазинов заметили собачий жир
Алёна Казка

Алёна Казка: На полках магазинов заметили собачий жир

О бедных, очень бедных и кировчанах
Игорь Соловей

Игорь Соловей: О бедных, очень бедных и кировчанах
Топ-5 фэнтези на любой вкус
«Девятка» Интернет-портал

«Девятка» Интернет-портал: Топ-5 фэнтези на любой вкус
5 идей для интересного бизнеса в Кирове
«Девятка» Интернет-портал

«Девятка» Интернет-портал: 5 идей для интересного бизнеса в Кирове
Новости коротко:
18:04
На тротуаре рядом с кировским минтрансом провалился асфальт
18:00
В Кирове машина «скорой помощи» столкнулась с «ВАЗом»
17:39
В Кировской области прошли первые досрочные ЕГЭ
17:22
Появилась версия пожара в ночном клубе на Заводской
17:05
Пользователи портала «Девятка.ру» могут предложить название новому аттракциону «Колесо обозрения»
16:23
На пособия кировчанам, не получивших путевки в детсад, предусмотрели 46 млн. рублей
16:21
В Кирове сотрудники Росгвардии спасли из горящего дома двух мужчин
15:57
Вода в кранах кировчан может стать зеленой
15:30
Уроженца Самары подозревают в десяти мошенничествах на территории Кировской области
15:16
Стало известно, сколько семей в Кирове получат деньги на улучшение жилищных условий
Главные темы:
Происшествия

В Омутнинске маленький ребенок провалился в коммунальный люк 762
Общество

Ремонт дорог в Кирове обсудят на общественных слушаниях 249
Власть

В Опаринском районе уволили чиновника, который торговал мясом915
Происшествия

В деле экс-замдиректора гостиницы «Вятка» появился еще один эпизод427
Происшествия

В Кирове сотрудники Росгвардии спасли из горящего дома двух мужчин 177
ЖКХ

В Стрижах в новых квартирах переселенцев из аварийных домов потрескались стены297
Транспорт

В выходные автоинспекторы вновь устроят «сплошные проверки» водителей420
HR-конференция